Абсолютное большинство россиян заявило, что никогда не сталкивалось с харассментом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство россиян (89%) никогда не сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, свидетельствуют данные опроса исследовательского портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Женщины чаще, чем мужчины, жалуются на сексуальные домогательства на работе (8% и 3% соответственно). При этом женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году - 11%, на сегодня - 8%, отмечается в исследовании.

По данным опроса, число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.

Организаторы исследования отмечают, что "в силу небольшого профессионального опыта молодежь о домогательствах говорит реже, чем более зрелые респонденты".

"Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10% до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25-34 лет (с 13% до 5%)", - отмечают специалисты Superjob.ru.

В целом, по их оценке, публичное внимание к фактам харассмента способствует снижению остроты проблемы: в 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 - 9%, сегодня - 5%.

Опрос был проведен 10-14 января среди 3000 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население, в 441 населенном пункте всех федеральных округов РФ.