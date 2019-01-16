Взрыв на заводе в Кингисеппе не создаст угрозы экологии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Технологический взрыв на заводе в Кингисеппе Ленинградской области не представляет угрозы с точки зрения экологии для города и окружающих населенных пунктов, заявил "Интерфаксу" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"По имеющейся информации, никакой экологической угрозы для населенных пунктов происшествие не несет. В настоящий момент в Кингисеппе снежный покров, температура воздуха -3,6 градуса. Ветер северо-западный, слабый 3 м/с, дует от города, вокруг леса. При таком слабом ветре все осталось в радиусе 1-3 км от завода, если и были какие-либо продукты горения, они остались там", - сказал Варакин агентству в среду.

Он добавил, что более подробная информация о состоянии воздуха над промзоной в Кингисеппе поступит позже после того, как будут данные анализа проб воздуха.

По данным СМИ, на место для отбора проб отправлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора.