В Амурской области возбудили дело после обнаружения мертвых собак в приюте

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по итогам проверки бывшего приюта для собак в поселке Чигири Амурской области, где были найдены десятки трупов животных и около 20 истощенных собак.

"Следственным отделом МО МВД России "Благовещенский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными в приюте, расположенном в селе Чигири", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что проводятся экспертизы для установления причин гибели животных.

Заявление в полицию о том, что в приюте для собак животные содержатся в ненадлежащих условиях, поступило 15 января.

"Кроме этого, прокурор Благовещенского района направил исковое заявление в Благовещенский районный суд с требованием запретить индивидуальному предпринимателю (бывший директор приюта - ИФ) осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных", - сообщает прокуратура Амурской области.

Специалистами проведено сканирование трупов собак на наличие чипов. Установлено, что собаки отловлены в рамках муниципальных контрактов, исполнение которых осуществлялось предпринимателем. Проверка показала, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствовали.