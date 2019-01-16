В приюте для животных в Благовещенске обнаружили десятки погибших от голода собак

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Зоозащитники Благовещенска совместно с полицией обнаружили в собачьем приюте "Дружок" десятки погибших животных, которые находились рядом с живыми голодными питомцами.

"Поступила информация о ненадлежащем содержании животных в приюте, который расположен в селе Чигири. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала, что на территории приюта имеются трупы собак", - сообщила агентству "Интерфакс" специалист по связям с общественностью МО МВД "Благовещенский" Татьяна Кутека.

Полиция и прокуратура проводят по данному факту проверку.

"При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности", - сообщает региональная прокуратура.

Представитель зоозащитной организации "Подари надежду" Ольга Ефремова рассказала агентству, что жалобы на действия руководства приюта "Дружок" поступают и от местных жителей, и от зоозащитников уже на протяжении нескольких лет.

"У приюта "Дружок" был заключен контракт с администрацией Благовещенска на отлов и содержание безнадзорных животных. Сигналы об ужасных условиях, в которых содержатся собаки, поступали и раньше, но попытки попасть на территорию пресекались руководством приюта. Накануне вечером нам это удалось, так как директор находится на отдыхе за границей", - отметила собеседник агентства.

По ее словам, в приюте были обнаружены десятки трупов животных, которые находились на одной территории с живыми собаками. Зоозащитники зафиксировали увиденное с помощью фотографий и видеосъемки.

"Трупы животных сегодня вывозили грузовиком. Сложно сказать, сколько их, так как есть уже разложившиеся, но много. Еды никакой у собак мы не увидели, они очень голодные. Многие выглядят как скелеты обтянутые кожей. Часть собак забрали местные жители, которые, узнав о проблеме, привезли еду, но потом приняли решение увезти животных из этого ада", - рассказала Ефремова.

В приют выехал ветеринар с устройством, считывающим чипы, так как по муниципальному контракту все животные должны быть чипированы.

"Наличие чипов будет доказательством, что собаки именно из приюта, а не случайно зашедшие на его территорию. Кроме того, руководитель приюта уже не сможет сказать, что это его личные питомцы", - отметила собеседник агентства.

Сами зоозащитники забрали четырех собак, которым состояние здоровья позволяет оставаться в уличных условиях, еще семь животных планируют увезти позднее.