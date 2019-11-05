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Владельца приюта "Дружок" будут судить за гибель десятков собак от истощения

Вячеславу Золотареву грозит до пяти лет колонии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Владельцу приюта "Дружок" в Благовещенске, где в 2018 году погибли больше 30 собак, предъявили окончательное обвинение. Ему вменяют статью о жестоком обращении с животными из корыстных побуждений, повлекшем их смерть, сообщила прокуратура Приамурья.

По версии следствия, Вячеслав Золотарев как индивидуальный предприниматель заключил с мэрией муниципальные контракты на содержание бездомных собак и сделал это ради материальной выгоды. В течение 2018 года он содержал животных, не обеспечивая их полноценным питанием и даже достаточным питьем.

Собаки были подолгу лишены пищи, воды и ветеринарного ухода, установило следствие. Из-за этого у них дисфункция основных жизненно-важных органов, и от голода и обезвоживания умерли больше 30 собак.

Золотареву грозит до пяти лет лишения свободы.

Его дело передано в Благовещенский районный суд.

О проверке в приюте "Дружок", в котором нашли десятки собак, умерших от истощения, зоозащитники сообщили в середине января. Они отметили, что местные жители жаловались на заведение уже несколько лет, но проверить это не получалось, так как владельцы приюта никого не пускали на территорию. Полицейские и зоозащитники пришли туда, когда хозяин был за границей.

Золотарева задержали и арестовали, затем перевели под домашний арест, затем освободили на условии ограниченного использования средств связи.

Благовещенск МВД Амурская область Вячеслав Золотарев Благовещенский суд Дружок

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