Столкнувшиеся на Дальнем Востоке Су-34 были полностью исправны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Столкнувшиеся на Дальнем Востоке бомбардировщики Су-34 находились в исправном состоянии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оба самолета были полностью исправны", - сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны РФ, столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло в пятницу при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались, их сейчас ищут.

Между тем ранее источник сообщил, что один из самолетов смог сесть с поврежденным двигателем, а второй - потерпел катастрофу.