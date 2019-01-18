Источник объяснил столкновение двух Су-34 сложными метеоусловиями

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авария бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке произошла во время выполнения полета в сложных погодных условиях, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"ЧП произошло в ходе летно-тактического учения авиационной эскадрильи. Во время выполнения полета в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе", - сказал собеседник агентства.

Касание в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ. Самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Экипажи смогли катапультироваться. Один из летчиков найден живым на спасательном плоту, к нему на помощь движется рыболовецкое судно.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме в 4 балла.