Пять гражданских судов привлекли к поисковой операции после крушения двух Су-34

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пять гражданских судов, в том числе четыре рыболовецких, работают в районе столкновения двух бомбардировщиков Су-34 над Японским морем, сообщили "Интерфаксу" в приморском филиале морского спасательно-координационного центра.

"В составе поисковой группы аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", которое координирует поиски, а также рыболовецкие суда "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Шанс-106" и "Флагман". Также задействованы вертолеты", - сообщил собеседник агентства.

Ветер в районе поисков северо-западный 8 метров в секунду, высота волны - 1,5 метра, температура около 10 градусов ниже нуля, видимость составляет восемь миль.

"Для судоходства это нормальная погода, даже, можно сказать, идеальная. Видимость хорошая, разве что температура некомфортная", - пояснил морспаслужбы.

В пятницу 18 января российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались. Один член экипажа был спасен, обнаружены тела двоих летчиков.