У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ, поставленный "Газпромом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что товар поставлен конечному потребителю, поэтом "Газпром" рассчитывает на эти деньги, "в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ". "Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно", - сказал Песков.

18 января стало известно, что суд в Грозном по иску прокуратуры обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. В пресс-службе ООО "Газпром-Межрегионгаз" отметили, что это решение будет обжаловано.