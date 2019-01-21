Депутаты попросили списать с петербуржцев долги за ЖКХ по примеру Чечни

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пять фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга в понедельник обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за услуги ЖКХ.

Об обращении сообщил депутат фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

"Мы уверены, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской Республики. И просим прокурора в соответствии с правом, предоставленным статьей 45 ГПК РФ, обратиться в суд с требованием о списании всех задолженностей населения Санкт-Петербурга по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые в силу истечения сроков исковой давности стали безнадежными к взысканию", - написал Вишневский в своем фейсбуке, опубликовав копию письма.

Обращение подписали 10 представителей фракций "Яблоко", "Справедливая Россия", "Партия роста", ЛДПР и КПРФ.

Депутаты предлагают списать все просроченные долги населения не только за газ, но и за другие услуги ЖКХ.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром Грозный" списать 9 млрд руб долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

В сообщении отмечается, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию", нарушив тем самым "требования законодательства и внутриведомственного приказа".

Прокуратура считает, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически "безнадежной к взысканию задолженности", "создавала в обществе социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения".

В пресс-службе ООО "Газпром-Межрегионгаз" сообщили, что решение суда о списании многомиллиардных долгов будет обжаловано.