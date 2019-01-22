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Разбившийся в Заполярье бомбардировщик прошел последний ремонт в 2012 году

Есть обновление от 16:18

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Мурманской области бомбардировщик Ту-22М3 был произведен 33 года назад, последний ремонт был в 2012 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Туполева".

"Самолёт Ту-22М3, потерпевший крушение на авиабазе Оленья 22 января 2019 года, был произведён Казанским авиационным заводом им. Горбунова в 1986 году. Крайний капитальный ремонт самолёт проходил на 150 АРЗ в Калининграде в 2012 году", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что специалисты компании-разработчика и производителя примут участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

"ПАО "Туполев" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа", - добавили в пресс-службе.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным военного ведомства, после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу и загорелся. "В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

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Теги: Мурманская область, Ту-22М3

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