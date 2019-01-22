Пассажиров начали пускать в аэропорт Ханты-Мансийска после ЧП с "угоном" самолета

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Ханты-Мансийска, где приземлился авиарейс Сургут - Москва" из-за требований пассажира изменить курс, работает в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной службе ханты-мансийского аэропорта.

"Оцепление сняли, работаем в штатном режиме, пассажиров начали запускать в здание аэропорта", - сказали в справочной службе.

В свою очередь, в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры агентству сообщили, что губернатор Наталья Комарова вылетела в Ханты-Мансийск.

"Губернатор сегодня находилась в рабочей поездке в Москве и должна была провести там два дня, но в связи с произошедшими событиями она вылетает в Ханты-Мансийск, изменив рабочий график", - сказал сотрудник департамента.

Ранее во вторник один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут - Москва, 41-летний гражданин РФ, в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. По данным СК, злоумышленник был пьян и угрожал экипажу оружием. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где злоумышленника задержали сотрудники спецслужб.

Возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна.