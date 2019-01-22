Угрозы жизни пострадавших в ЧП в Черном море моряков нет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Двенадцати иностранным гражданам с двух танкеров в Керченском проливе, где накануне вспыхнул пожар, оказывается медицинская помощь в больнице в Керчи, угрозы их жизням нет, сообщило министерство здравоохранения Крыма во вторник вечером.

"Все пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии, находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести", - отмечается в информации.

В керченской больнице №1 иностранцы "получили консультации комбустиолога, анестезиолога, хирурга и психолога", информирует Минздрав Крыма.

"По информации дежурного врача, (. . .) всем оказана необходимая помощь, жизни ничего не угрожает. Общее переохлаждение, у троих - небольшие ссадины", - сообщается на сайте спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота.

Судно "Спасатель Демидов" "продолжает тушение открытого огня" на двух танкерах, также говорится в сообщении.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании находились на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На борту судов находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.

Буксир "Меркурий" 22 января забрал пострадавших и тела погибших иностранцев с кораблей, которые подняли их на борт, и доставил в Керчь.

Спасенные моряки самостоятельно спустились с буксира, носилки не понадобились. Тела погибших доставили в морг.

Танкеры Venice (теперь называется Candy) и Maestro упоминались в санкционном списке Минфина США в ноябре 2018 года. Вашингтон утверждает, что последние несколько лет суда занимались поставками топлива в Сирию и Иран, которые подпадают под американские санкции.