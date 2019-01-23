Следствие попросит арестовать владельца приюта в Благовещенске, где замучили 47 собак

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следствие в Амурской области намерено просить суд об аресте хозяина местного приюта для животных "Дружок", где от истощения погибло около 50 собак, прокуратура поддержит это ходатайство.

"Прокурор Амурской области поручил прокурору Благовещенска поддержать в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по фактам массового убийства собак. Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратуры области", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщалось, зоозащитники совместно с сотрудниками полиции в середине января во время проверки приюта для животных "Дружок" обнаружили там 47 погибших от голода собак. Еще около двух десятков животных, отловленные на улицах Благовещенска по контракту с городскими властями, находились в истощенном состоянии. Выживших питомцев разобрали местные жители и зоозащитники.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Руководитель приюта "Дружок", который находился за рубежом, 23 января вернулся из-за границы и был задержан оперативными сотрудниками полиции Благовещенска. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.