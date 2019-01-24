В Благовещенске арестовали владельца приюта, где замучили 47 собак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Благовещенский районный суд в Амурской области в четверг арестовал владельца приюта для животных "Дружок", где от истощения погибло около полусотни собак.

"Об аресте ходатайствовал следователь. Оно (ходатайство - ИФ) было удовлетворено. Фигурант заключен под стражу на два месяца ", - сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

В середине января зоозащитники и полицейские во время проверки приюта для животных "Дружок" обнаружили там 47 погибших от голода собак. Еще около двух десятков животных, отловленных на улицах Благовещенска по контракту с городскими властями, находились в истощенном состоянии. Выживших питомцев разобрали местные жители и зоозащитники.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращения с животными), расследование которого взято на особый контроль прокуратуры области.

Руководитель приюта "Дружок", который находился за рубежом, 23 января вернулся из-за границы и был задержан сотрудниками полиции Благовещенска.