В Самаре отложили подачу горячей воды из-за нового повреждения на теплотрассе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили в среду новое повреждение на магистральном теплопроводе в Кировском районе Самары, заполнение трубы горячей водой оперативно прекращено, сообщает пресс-служба самарского АО "ПТС" (принадлежит ПАО "Т Плюс").

"При заполнении тепломагистрали по улице Стара-Загора было выявлено новое повреждение. Подача теплоносителя была оперативно прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте", - говорится в сообщении.

Компания рассчитывает устранить новое повреждение в первой половине дня 24 января и обещает предоставить обогреватели жителям домов в зоне аварии.

Как сообщалось, днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. 15 человек получили ожоги, восемь человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет, госпитализированы в ожоговый центр с ожогами ног. По данному факту СУ СКР по Самарской области начало проверку.

В зоне аварии оказалось более 470 домов, в которых проживают около 75 тысяч человек, а также 41 социально-значимый объект. Здания были переведены на резервную схему теплоснабжения на пониженных параметрах. 23 января были отменены занятия в 11 школах и в пяти детских садах.

Вечером в среду специалисты "ПТС" объявили о завершении ремонта на месте порыва, подключение потребителей по штатной схеме планировалось начать после 20:00 местного времени.

В Самаре в настоящее время 20 градусов мороза, в ночь на четверг в регионе ожидается до минус 32 градусов.