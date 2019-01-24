Прорыв на теплотрассе в Самаре устранили спустя двое суток

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Самаре завершили сварочные работы на тепломагистрали, из-за прорыва которой без тепла в 20-градусный мороз остались более 62 тысяч человек, сообщил в четверг глава областного управления МЧС Олег Бойко.

Заполнить систему водой обещают к 12 часам по Москве, после этого сотрудники МЧС проведут поквартирный обход. Возобновить подачу тепла в дома обещают в 16:00 по Москве.

Мэр Самары Елена Лапушкина сообщила, что жителям раздали более 200 обогревателей. Кроме того, жильцам пострадавших домов предлагали переехать в пункты временного размещения и санатории, однако этой возможностью никто не воспользовался.

22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипятком залило несколько улиц. 15 человек получили ожоги, восемь из них, в том числе двое детей, госпитализированы с травмами ног. СК проводит проверку.

Вечером 23 января теплоэнергетики объявили о завершении ремонта, подключение потребителей по штатной схеме планировалось начать после 19:00 мск. Но при заполнении тепломагистрали ее прорвало повторно, в непосредственной близости от места ремонта, и подачу горячей воды в трубу пришлось прекратить.

В настоящее время без тепла остается 62,3 тыс. жителей Самары. Температура воздуха в городе минус 23 градуса.