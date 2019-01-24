В России

Власти заявили о возможности к апрелю представить проект восстановления дома в Шахтах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Проект восстановления многоквартирного дома в городе Шахты, в котором произошел взрыв газа, будет разработан к началу апреля в случае принятия окончательного решения по пригодности здания к дальнейшему проживанию, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции.

"Если эксперты оценят положительно пригодность проживания в пострадавшем доме, то до 10 апреля будет готов проект восстановления, и мы приступим к работе", - сказал Голубев.

Он отметил, что уже сейчас несколько компаний выразили желание на безвозмездной основе заняться внутренней отделкой дома после его восстановления. Кроме того, некоторые застройщики предлагают жильцам пострадавшего дома квартиры для временного проживания.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом в городе Шахты, в котором произошел взрыв газа, планируется восстановить.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Шахтах утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже.

По данным городской администрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции провести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты

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Теги: Ростовская область, Шахты

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