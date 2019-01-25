В Кузбассе открыли "горячую линию" после сообщений о голодных обмороках

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Проверка всех учебных заведений по вопросам питания школьников проводится в Кузбассе, также начала работу "горячая линия", сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области в пятницу.

"В Кузбассе проходят проверки учебных заведений. Составлен график обследования всех школ региона. Проверяют организацию школьного питания учеников. Кроме того, открыта "горячая линия" сразу по двум телефонам. Специалистам можно сообщить о затруднениях конкретного ребенка, связанных с организацией питания в школе. Обращения будут зафиксированы, вопросы будут решаться адресно, каждый случай будет рассматриваться отдельно", - говорится в релизе.

К участию в проверках приглашаются члены родительских комитетов и неравнодушные жители региона.

Как сообщалось, детский омбудсмен региона Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах и социальном расслоении учеников. "Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - заявил Кислицын.

По его утверждению, такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

После этого пресс-служба ОНФ сообщила, что комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов.

Озвученную Кислицыным информацию проверяет областной СК и прокуратура.