Саратовский школьник выстрелил из пневматики в ногу приятеля возле лицея

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Школьник из Саратова ранил своего 16-летнего приятеля из пневматического пистолета, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в пятницу.

Инцидент произошел накануне днем возле одного из лицеев города. Один из лицеистов выстрелил из пневматики в ногу другого. Выяснилось, что пневматический пистолет подросток купил на интернет-сайте, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ (побои).

Прокуратура области занимается выяснением причин конфликта.