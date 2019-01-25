Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще - вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса - ИФ) - бесполезно. Он закрыт", - сказал Козак.

По его словам, причиной такого решения стало множество различных факторов.

"Самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", - отметил вице-премьер.

Козак заявил, что правительство РФ намерено сосредоточиться на реализации других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса.

"Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас - это катастрофа просто", - перечислил чиновник.

Он объяснил, что добросовестные потребители, зарезервировавшие и использующие эту сетевую мощность, на 100 млрд руб. субсидируют тех, кто зарезервировал сетевую мощность с запасом, но не использует ее.

"А это хозяйство приходится содержать "Россетям". Это оказывает существенное давление на тариф", - подчеркнул Козак.

"Это и вопросы, связанные с подключением - там тоже есть перекосы, когда одни потребители субсидируют других", - привел вице-премьер другой пример.

По его словам, решение этих вопросов позволит снизить непроизводственные издержки электросетевых компаний.

"Попробуем давление на тарифы на электроэнергию за счет этих мер снизить. Что касается дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления - пока воздержимся от таких решений", - заключил вице-премьер.