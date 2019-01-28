Сигналы о минировании зданий в Абакане оказались ложными

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании школ Абакана и министерства экономики Хакасии, полученные по электронной почте, не подтверждаются, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

"Информация не подтвердилась по детской поликлинике, школам №№ 19, 11, 27 и Минэкономразвития Республики Хакасия. Обследование продолжается", - говорится в релизе.

Также сообщается, что из якобы заминированных зданий эвакуированы 7 тыс. 873 человека.

Во всех учреждениях и организациях работают сотрудники Росгвардии, скорой помощи, пожарных частей, УМВД по Абакану, в том числе три кинологических группы.

В понедельник с 8:00 (4:00 мск) на электронную почту социальных и административных организаций Абакана стали поступать сообщения о минировании, после чего были эвакуированы, в том числе, около 20 школ, торговый центр, мировой суд.