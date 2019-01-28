Сообщения о минировании зданий в Новосибирской области не подтвердились

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании различных объектов в Новосибирской области не подтвердились, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что сообщения о минировании зданий в регионе по результатам проверки 28 января 2019 года не подтвердились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные службы обследовали административные здания, учреждения здравоохранения, образования и бизнес-центры.

"Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений", - сказано в пресс-релизе.

Ранее в понедельник в Новосибирской области поступило несколько десятков сигналов о минировании, в том числе 25 школ в областном центре.

Аналогичные сообщения в понедельник приходили в Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Омск, Томск и в другие города.