Роскомнадзор разблокировал 19 тысяч IP-адресов провайдеров, не поддерживающих Telegram

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор снял ограничения с трех IP-подсетей провайдеров хостинга, содержащих почти 19 тысяч сетевых адресов, которые были наложены в рамках блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня были сняты ограничения с трех IP-подсетей средних провайдеров хостинга (всего 18 944 IP-адреса). Из них одна подсеть (2048 IP) принадлежит Aruba S.p.A., одна подсеть (512 IP) принадлежит Vultr Holdings, и одна подсеть (16 тысяч 384 IP) принадлежит SoftLayer",- сказал Ампелонский в понедельник.

По его словам, ранее доступ к данным сетям был ограничен в рамках блокировки мессенджера Telegram, но они уже длительное время не используются для поддержания его функционирования.

Как сообщалось, ранее Роскомнадзор снял ограничения с 17 IP-подсетей Amazon и подсети Microsoft.

Мессенджер Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В соответствии с эти решением, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

В конце мая 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. В апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов.

В начале июня Роскомнадзор сообщил, что разблокировал часть подсетей компании Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.