Главные новости
В РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
В России

Титов получил пять новых заявок от бизнесменов, желающих вернуться в РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пять российских предпринимателей попросили включить их в "лондонский список" Бориса Титова в ходе встречи в Латвии с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Борис Титов провел в латвийской Юрмале очередную встречу с предпринимателями, которые скрываются за границей от уголовного преследования, однако желают вернуться в Россию и отстоять свои права в суде", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам Титова, на встречу пришли 19 человек, в том числе из Испании, Германии, Украины, Армении и Грузии. Он рассказал, что предприниматели жаловались, что следствие игнорирует их доводы о том, что они не скрываются и готовы удалённо участвовать во всех следственных действиях - с ними отказываются проводить следственные действия, считая, что местонахождение "не установлено".

В пресс-службе сообщили, что о добавлении своих имен в "лондонский список" попросили бывший владелец банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, основатель группы компаний "Миэль" Григорий Куликов, бывший директор ярославского Института развития стратегических инициатив Григорий Родин, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев, а также руководитель электромонтажной компании "Стегра Ойл" из Воронежской области Ваге Степанян.

В начале февраля 2018 года Титов заявил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. Всего на родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.

В настоящее время "лондонский список" насчитывает около 50 бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Борис Титов

Новости по теме

В России
Задержан отец сенатора АрашуковаЗадержан отец сенатора Арашукова
Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома"Подробнее
 Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчикаПесков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что переводчик российского лидера всегда находится рядомПодробнее
 Госдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингамиГосдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингами
Авторы законопроекта пояснили, что это необходимо для защиты жизни и здоровья гражданПодробнее
 Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийствеСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве
В закрытом заседании Совфеда приняли участие главы Генпрокуратуры и СКПодробнее
Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием
Они также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры"Подробнее
 Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на КубаньВласти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань
Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клеткеПодробнее
 Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин
Уполномоченный по правам человека также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствамПодробнее
 Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетяхГлава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о сексуальных отношениях с сотрудницамиПодробнее
 Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
Правосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти законПодробнее
 Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейАлтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей
Екатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныМоскваВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ РоссииДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

Отца сенатора Арашукова заподозрили в хищениях у "Газпрома" газа на 30 млрд руб.

Журналисту "Эха Москвы в Петербурге" отказали в аккредитации в Заксобрание

Иран признал, что столкнулся с самой сложной за 40 лет экономической ситуацией

Сенатора Арашукова и его отца заподозрили в хищении 10 млрд рублей

Летевший на аварийном "Союзе" космонавт Овчинин признан годным к полету

Производство систем "ЭРА-ГЛОНАСС" оказалось под угрозой из-за запрета на кабели с Украины

В мэрию Балашихи пришли с обысками

Задержан отец сенатора Арашукова

Задержан отец сенатора АрашуковаРауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома" Подробнее

Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика

Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчикаПресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что переводчик российского лидера всегда находится рядом Подробнее

Кремль призвал к аккуратности в отношении версий о причинах взрыва в Магнитогорске

В Кремле ответили на заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией

В Минкомсвязи не оставили надежды на полную блокировку Telegram

Самолет ВМС США провел разведку над закрытым районом учений ВМФ РФ вблизи Сирии

RAND Corporation назвал среди целей РФ признание великой державой и сохранение строя

"Роскосмос" опроверг проблемы с подготовкой запуска "Союза" с космодрома Куру

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');