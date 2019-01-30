Титов получил пять новых заявок от бизнесменов, желающих вернуться в РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пять российских предпринимателей попросили включить их в "лондонский список" Бориса Титова в ходе встречи в Латвии с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Борис Титов провел в латвийской Юрмале очередную встречу с предпринимателями, которые скрываются за границей от уголовного преследования, однако желают вернуться в Россию и отстоять свои права в суде", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам Титова, на встречу пришли 19 человек, в том числе из Испании, Германии, Украины, Армении и Грузии. Он рассказал, что предприниматели жаловались, что следствие игнорирует их доводы о том, что они не скрываются и готовы удалённо участвовать во всех следственных действиях - с ними отказываются проводить следственные действия, считая, что местонахождение "не установлено".

В пресс-службе сообщили, что о добавлении своих имен в "лондонский список" попросили бывший владелец банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, основатель группы компаний "Миэль" Григорий Куликов, бывший директор ярославского Института развития стратегических инициатив Григорий Родин, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев, а также руководитель электромонтажной компании "Стегра Ойл" из Воронежской области Ваге Степанян.

В начале февраля 2018 года Титов заявил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. Всего на родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.

В настоящее время "лондонский список" насчитывает около 50 бизнесменов, желающих вернуться в Россию.