В России

Генпрокуратура открыла въезд в Россию пяти фигурантам "списка Титова"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сняла препятствия для возвращения в Россию пяти предпринимателям из "списка Титова", находящихся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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"Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь в своем письме уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову сообщил о том, что в отношении находящихся в федеральном розыске пяти предпринимателей сняты ограничения на возвращение в Россию", - отмечается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы.

В письме отмечается, что для Юлии Макуриной (ООО "Афина"), Алексея Байгушева (ГК "Квартстрой"), Андрея Маркова (ООО "Новый Век-Агро"), Алексея Новичкова (ОАО "Модус") и Владимира Артюшина (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство) "препятствий по возвращению в Россию и явки в следственный комитет не имеется".

В ноябре 2018 года Титов направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность обеспечениядля девяти предпринимателей гарантии того, что они не будут заключены под стражу при возвращении в Россию.

Из девяти предпринимателей в отношении четырех возможное заключение под стражу признано законным. "Это не значит, что мы прекращаем работу с этими обращениями. Есть случаи, когда после предоставления в Генпрокуратуру дополнительных документов по делу надзорное ведомство пересматривало своё решение", - сказал Титов, которого цитирует его пресс-служба.

В начале февраля 2018 года Титов передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. Всего в Россию вернулись шесть человек.

На конец прошлого года на рассмотрении в аппарате бизнес-омбудсмена было 38 дел. Всего за 2018 год к Титову поступило более 50 заявлений от российских предпринимателей за рубежом.

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Теги: Генпрокуратура РФ

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Генпрокуратура открыла въезд в Россию пяти фигурантам "списка Титова"

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