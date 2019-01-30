Патриарх Кирилл напомнил Госдуме об опасности социального неравенства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил российским парламентариям о необходимости следовать идеалу общественной справедливости.

"В разные исторические эпохи существовали различные формы участия народа в управлении страной. Какими бы ни были формы этого участия, власть и общество не должны существовать в параллельных мирах. Разделенность власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан", - заявил патриарх в среду в Госдуме на Рождественских парламентских встречах.

Он выразил убеждение, что идеал равных возможностей для всех людей нужно и должно осуществлять не только в пределах храма, "идеал общественной справедливости должен быть ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности".

"Запрос на справедливость существует и в нашем обществе, - уверен патриарх. - Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая подобно "черной дыре" поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства".

В этой связи предстоятель Церкви положительно оценил стремление состоятельных людей жертвовать часть своих средств на благотворительность и образовательные программы, на поддержку науки.