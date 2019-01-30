Экс-мэру Смоленска не удалось обжаловать решение о его отставке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ленинский суд Смоленска отказал в удовлетворении иска экс-мэра города Владимира Соваренко, добивающегося отмены решения горсовета о его отставке.

"Зачитали резолютивную часть - отказано", - написал Соваренко по итогам заседания в среду на своей странице ВКонтакте.

По его словам, в суд также вызывались в качестве "заинтересованных лиц" представители областной администрации, в том числе и губернатор Алексей Островский, однако на заседание они не явились, сообщил Соваренко.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий суда.

На минувшей неделе Соваренко попросил суд перенести слушание этого дела в другой регион, граничащий со Смоленской областью. Как писал Соваренко в соцсети, в Смоленске рассмотрение дела "не будет всесторонне объективным". Ленинский суд отказал в удовлетворении ходатайства.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета Смоленска почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.

В конце ноября губернатор раскритиковал работу мэра Соваренко и предложил ему уйти в отставку. Поводом для этого, по словам Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.