Прокуратура за год провела обыски почти на тысяче газовых предприятий Дагестана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Массовые хищения газа и преступные схемы присвоения денежных средств выявлены правоохранительными органами в газовой сфере Дагестана в 2018 году по итогам масштабной проверки, сообщили "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры республики.

"В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления", - заявил на коллегии по итогам работы в 2018 году прокурор Дагестана Денис Попов, слова которого привели в пресс-службе.

По словам Попова, проверки продолжаются.

Как сообщалось ранее, прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям Дагестана долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления.

Самый крупный в регионе долг за газ (более 422 млн рублей) имеется в Карабудахкентском районе.