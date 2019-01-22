Экс-начальника газовой службы в Дагестане обвинили в незаконном начислении долгов за газ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Дагестане арестовали экс-начальника газовой службы по обвинению в незаконном начислении людям долгов за газ, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканской прокуратуре.

Обвинение предъявлено главе абонентской службы Каякентского района Мураду Муртазалиеву и его сообщнику Хизри Зубаирову.

Прокуратура пояснила, что контролеры газовой службы систематически скручивали газовые счетчики, занижая показатели потребления. Чтобы скрыть хищения, с февраля по декабрь 2018 года задолженности стали необоснованно начислять на счета добросовестных плательщиков, а также на дублирующие и обезличенные счета, по которым плательщики заведомо отсутствуют.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям Какентского района долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления. Кроме того, самый крупный в регионе долг за газ (более 422 млн рублей) имеется в Карабудахкентском районе. Только за два этого года года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн рублей.