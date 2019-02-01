Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела Арашуковых

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не следует спешить с выводами о сбоях в системе управления "Газпромом" в связи с делом сенатора Рауфа Арашукова и его отца, арестованных по обвинению в совершении тяжких преступлений.

Отвечая на вопрос журналистов, не свидетельствует ли дело Арашукова-старшего, обвиняемого в хищении у "Газпрома" топлива на 30 млрд рублей, о сбое в системе управления госкомпанией, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Сейчас об этом говорить преждевременно, потому что это пока предъявленные обвинения и в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать".

Он призвал дождаться конца расследования и решения суда для того, чтобы сделать определенные выводы.

Задержание Рауфа и Рауля Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан накануне утром в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Петербурге следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы арестовал Рауфа Арашукова до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова. Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему инкриминируется создание ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.