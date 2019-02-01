Суд получил жалобу на арест сенатора Арашукова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Жалоба на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах поступила в Басманный суд Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката в защиту Арашукова на постановление суда об избрании последнему меры пресечения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она уточнила, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее адвокат сенатора Евгений Устин сообщил "Интерфаксу", что просит отменить решение об аресте подзащитного и избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Басманный суд Москвы 30 января заключил Арашукова в СИЗО до 30 марта. Защита просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога до 10 млн рублей, однако ей было отказано.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Свою вину он не признает.

Сенатор был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда. Как ожидается, в ближайшие дни его арест также будет обжалован защитой.