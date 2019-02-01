Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
В России

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что взносы России в Совет Европы следовало бы вернуть, так как три года российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, а взносы Москва платила.

В РоссииВячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернетсяВячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернетсяЧитать подробнее

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

Он обратил внимание на то, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса. "Мы не участвовали в работе (ПАСЕ); 2015 год - не участвовали в работе; 2016 год - не участвовали в работе. Не потому, что мы не хотели, а потому что нас лишили права голоса. Но и в 2014 году - взнос платили; 2015-м - взносы платили; и в 2016 году - платили взносы, и треть взносов платили в 2017 году", - пояснил спикер.

"Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать - причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято - хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие", - заявил политик.

Как заметил Володин, Россия была одним из самых крупных плательщиков - "суммы ежегодно составляли 32,5 миллиона евро". "Мы вот искали 10 миллиардов рублей на финансирование орфанных заболеваний, сумма сопоставимая", - отметил спикер.

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер.

Совету Европы без России не быть

Он также подчеркнул, что в случае выхода РФ из состава Совета Европы эта организация утратит свою сущность. "С выходом России из Совета Европы не будет такой структуры. Потому что есть Евросоюз, есть Совет Европы. Вот Совет Европы, он однозначно увязан с присутствием России. Если России не будет, не будет и ПАСЕ, не будет и Совета Европы", - сказал Володин.

В такой ситуации, считает спикер Госдумы, "останутся Евросоюз и Европарламент". "Эти структуры имеют приоритет по полномочиям, они избираются напрямую", - отметил Володин.

При этом, "что касается нас, Азербайджана, Турции - тех, кто входит в Совет Европы - вот сейчас отнеслись так к России, относятся не очень корректно и к другим странам".

"Так не пойдет. Нельзя использовать в международных отношениях партнеров. Партнерство - это когда на равных, когда взаимовыгодно, когда уважают суверенитет", - сказал председатель Госдумы.

Володин находит, что будет "интересно посмотреть, какие аргументы наши коллеги в этот раз нам озвучат". Однако, добавил спикер Госдумы, "разговаривая с представителями национальных парламентов, с руководителями парламентов европейских стран, мы видим, что они с нами согласны, но во многом являются заложниками позиций, которые реализуют через Парламентскую Ассамблею Великобритания и Соединенные Штаты Америки".

"Им эта организация нужна для продвижения своих интересов. И в этом они, знаете, абсолютно не учитывают того, что есть другие страны. У них есть свои интересы, и они перешагнут через интересы любой другой страны. Мы этого допустить не можем", - заявил политик.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Вячеслав Володин, ПАСЕ

Новости по теме

В России
Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газаТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газа
Ранее шестой фигурант дела не признал свою вину в суде, подчеркнув, что он сам явился к следователюПодробнее
 В деле Арашуковых появился седьмой подозреваемыйВ деле Арашуковых появился седьмой подозреваемый
Суд в пятницу по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об аресте топ-менеджера "Ессентукигоргаза" Алана КятоваПодробнее
 Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхПесков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела Арашуковых
В Кремле призвали дождаться решения судаПодробнее
 Генпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Из 75 вариантов отобрали три основные версии - лавина, снежная доска или ураганПодробнее
Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи
Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку "была в оцепенении"Подробнее
 Военные пробили протоку в скальном обвале на реке БурееВоенные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее
Подрывные работы потребовали 200 тонн тротилаПодробнее
 Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСуд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова
Следствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследованияПодробнее
 Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна
Этот показатель достиг максимума за последние 12 летПодробнее
 Вице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции городаВице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции города
Свою позицию Совершаева обосновала тем, что Петербург, по ее мнению, был столицей на 100 лет дольше МосквыПодробнее
 Чуприков извинился за кражу картины КуинджиЧуприков извинился за кражу картины Куинджи
Он рассказал, что любит ходить в музеи, но предпочитает делать это бесплатноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилВ миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ Подробнее

Госсовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокОна обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Врачи из Ступино спасли руку пациента, пересадив ему его же кость

Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД

Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДПредставители Демократической партии назвали приостановку участия в ДРСМД подарком России, республиканцы поддержали решение Подробнее

Что произошло за день: пятница, 1 февраля

Выход США из договора о ракетах, новый подозреваемый по "делу Арашуковых" и задержание собиравшего бомбы студента в оббщежитии МГУ Подробнее

Два памятника природы в Подмосковье лишились своего статуса

Мать казахстанского фигуриста Тена потребовала более сурового наказания для его убийц

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');