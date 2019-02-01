Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что взносы России в Совет Европы следовало бы вернуть, так как три года российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, а взносы Москва платила.

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

Он обратил внимание на то, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса. "Мы не участвовали в работе (ПАСЕ); 2015 год - не участвовали в работе; 2016 год - не участвовали в работе. Не потому, что мы не хотели, а потому что нас лишили права голоса. Но и в 2014 году - взнос платили; 2015-м - взносы платили; и в 2016 году - платили взносы, и треть взносов платили в 2017 году", - пояснил спикер.

"Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать - причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято - хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие", - заявил политик.

Как заметил Володин, Россия была одним из самых крупных плательщиков - "суммы ежегодно составляли 32,5 миллиона евро". "Мы вот искали 10 миллиардов рублей на финансирование орфанных заболеваний, сумма сопоставимая", - отметил спикер.

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер.

Совету Европы без России не быть

Он также подчеркнул, что в случае выхода РФ из состава Совета Европы эта организация утратит свою сущность. "С выходом России из Совета Европы не будет такой структуры. Потому что есть Евросоюз, есть Совет Европы. Вот Совет Европы, он однозначно увязан с присутствием России. Если России не будет, не будет и ПАСЕ, не будет и Совета Европы", - сказал Володин.

В такой ситуации, считает спикер Госдумы, "останутся Евросоюз и Европарламент". "Эти структуры имеют приоритет по полномочиям, они избираются напрямую", - отметил Володин.

При этом, "что касается нас, Азербайджана, Турции - тех, кто входит в Совет Европы - вот сейчас отнеслись так к России, относятся не очень корректно и к другим странам".

"Так не пойдет. Нельзя использовать в международных отношениях партнеров. Партнерство - это когда на равных, когда взаимовыгодно, когда уважают суверенитет", - сказал председатель Госдумы.

Володин находит, что будет "интересно посмотреть, какие аргументы наши коллеги в этот раз нам озвучат". Однако, добавил спикер Госдумы, "разговаривая с представителями национальных парламентов, с руководителями парламентов европейских стран, мы видим, что они с нами согласны, но во многом являются заложниками позиций, которые реализуют через Парламентскую Ассамблею Великобритания и Соединенные Штаты Америки".

"Им эта организация нужна для продвижения своих интересов. И в этом они, знаете, абсолютно не учитывают того, что есть другие страны. У них есть свои интересы, и они перешагнут через интересы любой другой страны. Мы этого допустить не можем", - заявил политик.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.