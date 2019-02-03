Организаторы поездки детей на конкурс в Калужскую область не уведомили ГАИ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы детской поездки, в ходе которой в Калужской области произошла авария с автобусом, не уведомляли о ней ГИБДД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"Это была разовая перевозка, она не требовала сопровождения экипажей Госавтоинспекции, однако организаторы должны уведомить ГИБДД, чего они не сделали", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, автобус перевозил детей из Смоленска в Калужскую область на музыкальный конкурс.

Ранее в подмосковном главке МВД "Интерфаксу" сообщили, что при опрокидывании автобуса под Калугой погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС РФ.