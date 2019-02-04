Ученые предложили разработать для Байкала особые нормативы воздействий на экосистему

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нормы допустимых воздействий на экосистему и предельно допустимые концентрации вредных веществ, предложенные Минприроды, не подходят для Байкала, считает директор Лимнологического института (ЛИН, Иркутск) Андрей Федотов.

"Мы говорим об уникальном объекте, а за основу берем документы, которые определяют эти воздействия для водопользования: хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного. Кроме того, эти нормативы должны соблюдаться не далее пятисот метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод", - приводит слова Федотова издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ученый отмечает, что если брать нормативы, касающиеся рыбной отрасли, то пробы воды из Байкала не показывают никакого превышения, цифры даже ниже требуемых.

"В то же время за год в Северобайкальске через очистную станцию сбрасывается порядка 0,9 млн кубометров сточных вод, где растворено примерно 6 тонн фосфора, который провоцирует развитие около 223 тонн биомассы водной растительности, в частности, спирогиры", - подчеркнул Федотов.

Он также считает, что предельные концентрации, предложенные Минприроды по нормативам вредных веществ (сульфатов, хлоридов, нитратов), явно завышены и не могут быть применимы к озеру Байкал.

"Мы должны внедрить лучшие мировые технологии для водоочистки, и уже это позволит определить экологически безопасные нормативы для Байкала", - сказал директор ЛИН.

Со своей стороны, академик Михаил Грачев отмечает, что воздействия на экосистему рассматриваются отдельно по каждому компоненту, но в сочетании могут дать непредсказуемый эффект - как отрицательный, так и положительный.

"Еще один момент: предполагается нормировать ограниченное число вредных веществ, тогда как их намного больше, чем указано в перечне (Минприроды РФ - ИФ), например, лекарства: они обладают биологической активностью и сбрасываются со сточными водами. Как это повлияет на экосистему озера, вопрос открытый", - приводит издание слова академика.

Между тем, заведующий лабораторией ЛИН Олег Тимошкин отметил, что, несмотря на ряд заявлений об улучшении экологической обстановки в Байкале, ситуация со спирогирой и сине-зелеными водорослями продолжает оставаться неблагоприятной.

"Смертность байкальских губок не уменьшилась, загрязнение озера и заселение его чужеродными видами продолжается", - констатировал Тимошкин.

Отмечается, что под угрозой находится не только само озеро Байкал, но и окружающие его леса, страдающие от катастрофических лесных пожаров, насекомых-вредителей и бактериальных заболеваний.

В частности, в прибайкальских лесах распространилась так называемая водянка хвойных, которая вызвана болезнетворными бактериями, ее симптом - "мокрая" древесина, которая уже не имеет никакой коммерческой ценности. Кроме того, в байкальские леса, как до этого в другие, пришел уссурийский полиграф - в результате его нашествия погибают пихты.

Проблема заключается еще в том, что, в соответствии с законами, существует запрет санитарных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

"Очевидно, что назрела необходимость корректировки этих документов, для того, чтобы мы могли в экстренных случаях такие рубки проводить, чтобы не допустить вспышек заболеваний и размножения вредителей и убрать захламленность после масштабных пожаров", - считает директор Сибирского института физиологии и биохимии растений (Иркутск) Виктор Воронин.