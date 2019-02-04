Спортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Владелец спортклуба АНО "Спортивный клуб Вертим", организовавшего поездку детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, не обращался за получением лицензии на образовательную деятельность, сообщает областная прокуратура.

"При осуществлении проверки соблюдения требований законодательства о дополнительном образовании установлено, что в департамент по образованию и науке ни владелец АНО "Спортивный клуб Вертим", ни его супруга, осуществляющая занятия с детьми, за получением лицензии на право осуществления образовательной деятельности не обращались", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокурор области поручил провести проверку обеспечения безопасности при междугородних перевозках на автотранспорте.

Как сообщалось, автобус с детьми в минувшее воскресенье перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.

Водитель автобуса задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).