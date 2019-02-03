Водителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержали

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Задержан водитель автобуса, перевернувшегося на трассе в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Водитель автобуса задержан, он доставляется в органы внутренних дел", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ, в отношении водителя автобуса возбуждено дело. "В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим (...) транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сказали в пресс-центре.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По последним данным, в аварии автобуса погибли семь человек, госпитализированы 28.

По информации МЧС России, помощь водителю оказывается амбулаторно.

Со своей стороны в СК РФ ранее сообщили, что в связи с опрокидыванием автобуса с детьми под Калугой следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, его будет расследовать центральный аппарат СКР.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет.

По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС.