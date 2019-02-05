Возможным источником неприятного запаха в Петербурге назвали емкость на свалке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вероятным источником распространения неприятного запаха в Петербурге могла стать выброшенная на свалку емкость.

"Предположительный источник газа - емкость, найденная на свалке на проспекте Народного Ополчения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ПетербургГаза" во вторник.

Как сообщалось, днем во вторник из разных районов Петербурга один за другим в ГУ МЧС города стали поступать звонки о запахе газа на улицах. В социальных сетях петербуржцы стали жаловаться на неприятных запах в Красносельском, Петроградском и Василеостровском районах, в том числе в квартирах. Из-за запаха газа эвакуированы две школы в Красносельском районе.