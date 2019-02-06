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Испугавшую петербуржцев цистерну из-под одоранта для газа вывезут из города

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цистерну с остатками одоранта для газа, ставшего причиной распространения резкого запаха, всполошившего накануне жителей Петербурга, загерметизируют и вывезут из области на специальный полигон, рассказали в среду в пресс-службе комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

Там пояснили, что специалисты уже обработали цистерну, она больше не представляет опасности.

"Для вывоза цистерны должна быть получена специальная лицензия, после чего она будет отправлена на специализированный полигон за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказал собеседник.

Как уточняют в комитете, емкость с этилмеркаптаном (используется как одорант для бытового газа) была обнаружена на площадке, принадлежащей ИП Говорухин, который сдал ее площадь в аренду организации "Авто ЛС".

По факту нарушения возбуждено административное дело.

Днем во вторник из разных районов Санкт-Петербурга один за другим в МЧС города стали поступать звонки о запахе газа на улицах. В социальных сетях петербуржцы стали жаловаться на неприятных запах в Красносельском, Петроградском и Василеостровском районах, в том числе в квартирах. Из-за запаха газа были эвакуированы две школы в Красносельском районе.

Позже было установлено, что источником запаха является емкость, обнаруженная на свалке на проспекте Народного Ополчения.

Теги: Петербург

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