МЧС пока не смогло установить источник запаха газа на улицах Петербурга

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают выяснять причину неприятного запаха, на которых жалуются жители разных районов Санкт-Петербурга.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, днем во вторник из разных районов Санкт-Петербурга один за другим стали поступать звонки о запахе газа на улицах.

"По указанным заявителями адресам незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, бригады "ПетербургГаза". По данным на 15:30, специалистами различных служб проводятся проверки, установить источник запаха пока не удалось", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее в социальных сетях петербуржцы стали жаловаться на неприятных запах в Красносельском, Петроградском и Василеостровском районах, в том числе в квартирах. Из-за запаха газа эвакуированы две школы в Красносельском районе.

Издание "Фонтанка.ру" сообщает о появлении неподтвержденной информации о прорыве газовой трубы на улице Народного Ополчения; однако в "ПетербургГазе" это опровергают. В настоящий момент компания проверяет воздух на загазованность.