Водитель попавшего в аварию автобуса дважды за год привлекался за нарушения ПДД

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, перевернувшегося в Калужской области, дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в минувшем году.

"В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности", - сообщили "Интерфаксу" представители ГИБДД РФ, работающие на месте аварии.

По их словам, на месте происшествия было проведено освидетельствование водителя автобуса, признаков опьянения не было выявлено.

В ГИБДД пояснили, что водитель привлекался к ответственности по части 4 статьи 12.23 КоАП (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей), выплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.

Также по части 1 статьи 12.5 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей...) и заплатил штраф в пятьсот рублей.

Представители ГАИ также сообщили, что подлинность документов о прохождении техосмотра автобуса установит экспертиза. "Документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза", - сообщили "Интерфаксу" представители ГИБДД.

Ранее осведомленный источник сообщал агентству, что автобус мог проходить техосмотр лишь номинально.

В воскресенье "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, что водитель попавшего в ДТП автобуса задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Утром 3 февраля в Калужской области разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Жертвами ДТП стали семь человек, госпитализирован 31 человек. По уточненным данным, в автобусе находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок.