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Трое маленьких детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Деревянный дом сгорел ночью в среду в селе Бриакан Хабаровского края, погибли три маленьких ребенка, следствие возбудило уголовное дело.

Ночью в среду в деревянном доме, расположенном в селе Бриакан района имени Полины Осипенко, произошел пожар. Погибли трое детей 2012, 2015, 2016 г.р., сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".

Расследование продолжается.

Теги: Хабаровский край
В России
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