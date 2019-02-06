Трое маленьких детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Деревянный дом сгорел ночью в среду в селе Бриакан Хабаровского края, погибли три маленьких ребенка, следствие возбудило уголовное дело.
Ночью в среду в деревянном доме, расположенном в селе Бриакан района имени Полины Осипенко, произошел пожар. Погибли трое детей 2012, 2015, 2016 г.р., сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".
Расследование продолжается.