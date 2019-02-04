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Пятеро детей погибли при пожаре в Астане

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Астане в результате пожара во времянке погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 13 лет, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

"Площадь пожара составила 30 кв. метров с последующим обрушением кровли на площади 25 кв. метров", - говорится в сообщении.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Родители были на работе", - добавили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау поступило в противопожарную службу в понедельник в 02:34 по местному времени (23:34 по Москве воскресенья).

Пожар был потушен менее чем за час.

Причина пожара устанавливается.

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Теги: Казахстан, Астана

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