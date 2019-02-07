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На строительство главного храма армии России пожертвовали уже более 2 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 2,1 млрд рублей перечислены на строительство Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, сообщил "Интерфаксу" в четверг заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

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"По состоянию на сегодня, число жертвователей составляет свыше 50 тысяч человек и более 320 юридических лиц, на счетах аккумулировано 2 млрд 173 млн рублей", - сказал Каньшин. Он является главой благотворительного фонда "Воскресение", учрежденного для сбора пожертвований на строительство храма.

"Пожертвования поступают из всех регионов России, из стран СНГ, Балтии и других государств. Свой вклад сделали ветераны Латвии, Эстонии, Украины", - отметил Каньшин.

По его словам, в строительстве храма участвуют предприятия как оборонно-промышленного комплекса, так и других отраслей экономики. "И не только перечислением финансовых средств, но и передачей материалов, техники и оборудования. К примеру, концерн "Калашников" обеспечивает кирпичом всю кладку десятиметровой стены храма, возведение которой начинается в эти дни", - сказал собеседник агентства.

Храм предполагается возвести к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, ступени при входе в храм будут сделаны из переплавленного в металл немецкого оружия, захваченного у гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

Теги: Минобороны РФ

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