Четыре горняка попали в реанимацию после аварии автобуса в Кузбассе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате опрокидывания автобуса с работниками разреза "Распадский" в Кемеровской области доставляют в областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, четыре горняка находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте охраны здоровья населения по региону в пятницу.

"Пострадавшие госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, у 12 пострадавших - состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для эвакуации пострадавших в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в горбольницу Междуреченска в общей сложности выехали более 10 реанимационных бригад из различных медцентров региона.

Также для помощи пострадавшим направлена бригада медицины катастроф, в которую вошли нейрохирург, травматолог, хирург, реаниматолог и группа психологов.

Как сообщалось, автобус с рабочими перевернулся и упал с насыпи, съехав с технологической дороги на территории разреза.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".