Следователи возбудили дело после гибели горняков в ДТП в Кузбассе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили дело после гибели сотрудников разреза "Распадский" из-за перевернувшегося на территории предприятия служебного автобуса, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"На месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, возглавляет группу руководитель территориального следственного отдела", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что опрокидывания автобуса в кювет с высоты около десяти метров произошло в 8:30 утра (4:30 по московскому времени).

В рамках расследования будет установлено, в каком состоянии находился автобус и проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Кемеровской области подтвердила "Интерфаксу" гибель шести горняков с разреза "Распадская" в результате опрокидывания автобуса. "По предварительным данным, на технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, 17 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что автобус с рабочими перевернулся и упал с насыпи, съехав с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 госпитализированы, из них четверо находятся в реанимации, у 12 состояние средней степени тяжести. Планируется, что из городской больницы Междуреченска они будут доставлены в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".