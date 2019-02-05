Рада попросит Порошенко срочно созвать СНБО и объявить эпидемию кори на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Верховной рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.

Такое решение депутаты приняли на заседании комитета во вторник.

Кроме того, комитет решил признать неудовлетворительной работу министерства здравоохранения по предотвращению роста заболеваемости корью и организации работы оперативного штаба по предотвращению заболеваемости.

Глава комитета Ольга Богомолец отметила, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, должность которого в настоящее время вакантна, хотя не ликвидирована. При этом депутаты считают, что эпидемию кори может объявить СНБО.

В конце января эпидемия кори зафиксирована в Одесской и Харьковской областях Украины, где заболеваемость возросла свыше чем на 40% за последние две недели. Большинство заразившихся - дети.