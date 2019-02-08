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РФ решила не направлять наблюдателей на украинские выборы из соображений безопасности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия не станет направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине, сообщили в МИД РФ.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ИФ), приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга".

"Призываем партнеров, прежде всего из числа западных наставников Киева в вопросах демократического развития, дать принципиальную оценку действиям украинских властей и потребовать от них вернуться в международно-правовое поле", - заявили в МИД РФ.

Ранее в пятницу представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер сообщил "Интерфаксу", что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

Он напомнил, что согласно стандартной практике для всех наблюдательных миссий, БДИПЧ направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах на Украине. "Мы получили список из 92 кандидатов и передали его властям Украины, включая двух россиян, которые там значились", - добавил Раймер.

7 февраля Верховная рада приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов на Украине.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.

Теги: Россия, Украина

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