Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на Украине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

При этом официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение Киева не допускать россиян к наблюдению за выборами на Украине не соответствует стандартам ОБСЕ, но на Украине не доверяют России из-за постоянных угроз суверенитету страны.

В пятницу в Москве подтвердили, что двое наблюдателей от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. При этом 7 февраля Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов на Украине.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.