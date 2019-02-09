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Председатель ОБСЕ предложил Украине допустить наблюдателей от РФ на выборы президента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.

В ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он "выразил сожаление", что украинская Верховная Рада 7 февраля приняла закон, который запрещает аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц с паспортами Российской Федерации.

Лайчак призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

Сообщение о беседе Лайчака и Климкина распространила пресс-служба МИД Словакии.

Теги: Украина, Россия, ОБСЕ

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